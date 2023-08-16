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الداخلية تعلن افتتاح مراكز لتأهيل مدمني المخدرات في 5 محافظات

الداخلية تعلن افتتاح مراكز لتأهيل مدمني المخدرات في 5 محافظات
الداخلية تعلن افتتاح مراكز لتأهيل مدمني المخدرات في 5 محافظات
2023/08/16 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (16 آب 2023) افتتاح عدد من مراكز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات في كل من محافظة الانبار وكركوك والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديرية العامة لشؤون المخدرات أفتتحت مراكز لتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات في محافظة (الانبار - كركوك - النجف الاشرف - كربلاء المقدسة - صلاح الدين)".

وأضافت أن "المراكز سيودع فيها ممن تم إلقاء القبض عليهم وفق احكام المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 بهدف عزلهم من المتاجرين بالمخدرات وإعادة تأهيلهم نفسيا وصحيا لإعادة دمجهم بالمجتمع بعد اكتسابهم الشفاء التام مع استمرار الإجراءات القانونية المتخذة من قبلهم بموجب القرارات القضائية".

وأشارت الوزارة الى أن "مراكز التأهيل في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى قيد التأهيل وسيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة".

وافتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، مركز القناة للتأهيل الاجتماعي في العاصمة بغداد، بسعة 150 سرير، بعد إعادة تأهيله.

وكان مركز القناة يستقبل المصابين بمرضى كورونا، وجرى تأهيله ليتولى علاج ضحايا الإدمان بالمخدرات.

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