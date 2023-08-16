تنفيذ البرنامج الحكومي.. المحافظات تلتزم بـ 70% مشروطة بثلاث خطوات

2023/08/16 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الأربعاء (16 آب 2023)، عن ضوابط البرنامج الحكومي في المحافظات والمرونة التي تتضمنها فقراته.

وقال المشهداني لـ"بغداد اليوم"، إن "البرنامج الحكومي رسم خطوطًا عامة للبعد المرحلي لملف الخدمات خلال 2023 في المحافظات، لكن هذا لا يمنع من تمويل مشاريع، بما لايؤدي الى أي تقاطعات مع البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن "للمحافظات مرونة بأن تلتزم 70% بالبرنامج الحكومي وفق سياقاته المعتادة شريطة أن يكون لها استقلالية في تبني بعض المشاريع بما يتلائم مع الخصوصية التي تحتاج الى جهد مضاعف".

وأشار إلى أن "خصوصية المحافظات في الأبعاد الخدمية تقتضي ثلاث خطوات، هي تحديد الأولوية ورصد الأموال والمباشرة بالمشاريع التي تلبي احتياجات المواطن"، لافتا إلى أن "البرنامج الحكومي رسم خطوطًا عامة لكن تبقى للمحافظات القدرة على تمويل مشاريع أخرى تراها ضمن سلم الاولويات في مراحل زمنية متفاوتة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في وقت سابق، المحافظين بضرورة استثمار التخصيصات المالية في الموازنة بالشكل الأمثل ووفق أولويات البرنامج الحكومي.

وأشار السوداني خلال الجلسة السابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، إلى موازنة المحافظات ضمن الموازنة الثلاثية، تعد فرصة لا تعوض للمحافظين من أجل استثمار أموالها وتخصيصاتها بالاتجاه الصحيح، مؤكدا أن المواطن قد انتظر طويلا لكي يتنعم بالخدمات الأساسية، وهي لا تمثل منجزا أو مكرمة قياسا بالتخصيصات التي خُصصت للسنوات الماضية.

وشدد على ضرورة أن تكون خطط استثمار التخصيصات وفقا لأولويات البرنامج الحكومي، وبالأخص ما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يخص إكمال البنى التحتية.