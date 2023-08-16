اخبار العراق الان

التعاون القضائي والقانوني على طاولة مباحثات القاضي زيدان والسفيرة الامريكية

التعاون القضائي والقانوني على طاولة مباحثات القاضي زيدان والسفيرة الامريكية
التعاون القضائي والقانوني على طاولة مباحثات القاضي زيدان والسفيرة الامريكية
2023/08/16 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، مع السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وذكر بيان لإعلام القضاء تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان التقى السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي وبحث معها التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".

وفي (13 آب 2023)، أكدت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، استعداد بلادها لمواصلة الحوار البناء مع العراق، فيما اشادت بجولة الحوار الاستراتيجي الاخيرة في واشنطن.

واصل المتابعة على بغداد اليوم
الرئيسيةبغداد اليوممنوعاتالتعاون القضائي والقانوني على طاولة مباحثات القاضي زيدان والسفيرة الامريكية

موسوعة الفيديوهات

شاهد بالفيديو.. تغيير النظام.. امريكا ستغلق الحدود بين العراق وسوريا؟و تحركات مريبة للأميركيين و الاغا في بغداد
شاهد بالفيديو.. تغيير النظام.. امريكا ستغلق الحدود بين العراق وسوريا؟و تحركات مريبة للأميركيين و الاغا في بغداد
شاهد بالفيديو.. تحركات للقوات الأمريكية عند الحدود تثير مزيدا من التساؤلات د. مجاشع التميمي - محلل سياسي
شاهد بالفيديو.. تحركات للقوات الأمريكية عند الحدود تثير مزيدا من التساؤلات د. مجاشع التميمي - محلل سياسي
شاهد بالفيديو.. ما هو سر اسم غيث على طائرة فلاي بغداد؟ مواقف
شاهد بالفيديو.. ما هو سر اسم غيث على طائرة فلاي بغداد؟ مواقف
شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود بارزاني .. 77 عاماً من العطاء والإخلاص
شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود بارزاني .. 77 عاماً من العطاء والإخلاص
شاهد بالفيديو.. سعر اللتر وصل إلى ألف دينار.. طوابير طويلة تمتد أمام محطات الوقود في كركوك
شاهد بالفيديو.. سعر اللتر وصل إلى ألف دينار.. طوابير طويلة تمتد أمام محطات الوقود في كركوك
شاهد بالفيديو.. القيد الجنائي في العراق - م2 Morning Live - الحلقة ٨٥
شاهد بالفيديو.. القيد الجنائي في العراق - م2 Morning Live - الحلقة ٨٥
شاهد بالفيديو.. جلسة جديدة لمجلس النواب بجدول أعمال يتضمن أربع فقرات بينها مشروع قانون تعديل قانون المخدرات في الـ 4
شاهد بالفيديو.. جلسة جديدة لمجلس النواب بجدول أعمال يتضمن أربع فقرات بينها مشروع قانون تعديل قانون المخدرات في الـ 4
شاهد بالفيديو.. الصدر يوجه بطرد 6 عناصر من الس/رايا بسبب تجاوزهم على إحدى السيطرات الأمنية اخبار الثالثة 2023/8/16
شاهد بالفيديو.. الصدر يوجه بطرد 6 عناصر من الس/رايا بسبب تجاوزهم على إحدى السيطرات الأمنية اخبار الثالثة 2023/8/16
شاهد بالفيديو.. دهوك .. السياحة في كوردستان
شاهد بالفيديو.. دهوك .. السياحة في كوردستان
شاهد بالفيديو.. اقامة ورش تدريبية لتطوير مهارات الرسم لدى الأطفال في دهوك
شاهد بالفيديو.. اقامة ورش تدريبية لتطوير مهارات الرسم لدى الأطفال في دهوك

موسوعة المقالات

مهند حبيب السماوي

حقائق عن تلغرام ولماذا فر مؤسسه من روسيا إلى الإمارات؟

مهند حبيب السماوي
منقذ داغر

هل الميمية زرع شيطاني؟

منقذ داغر
يسري الغول

العلاقات الجسدية في رواية غزة 87

يسري الغول
أحمد الحسن

تحالفات فاقدة للذاكرة

أحمد الحسن
آلاء العزاوي

النيجر "دومينو" المعادلة الأفريقية

آلاء العزاوي
رامي الشاعر

رامي الشاعر: رسالة لوزراء الخارجية العرب: لا نكره السلام ولافروف يؤكد موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية

رامي الشاعر
لويس ساكو

الكنيسة في العراق مع الحقّ

لويس ساكو
سماهر الخطيب

صيف بوتين الساخن (2)

سماهر الخطيب
ليث الصندوق

هذا ما يجري في وزارة الداخلية؟

ليث الصندوق
سماهر الخطيب

سماهر الخطيب تكتب: شرق الفرات ووحدة الجبهات "فيتنام الشرق" والنهاية الحتمية للوهم الكبير!

سماهر الخطيب