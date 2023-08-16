التعاون القضائي والقانوني على طاولة مباحثات القاضي زيدان والسفيرة الامريكية

2023/08/16 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، مع السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وذكر بيان لإعلام القضاء تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان التقى السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي وبحث معها التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".

وفي (13 آب 2023)، أكدت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، استعداد بلادها لمواصلة الحوار البناء مع العراق، فيما اشادت بجولة الحوار الاستراتيجي الاخيرة في واشنطن.