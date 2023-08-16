اخبار العراق الان

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالمتفجرات قادمة من سورية

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالمتفجرات قادمة من سورية
الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالمتفجرات قادمة من سورية
2023/08/16 | 16:40 - المصدر: العربي الجديد

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمادة متفجرة، قادمة من سورية باتجاه الأراضي الأردنية، بحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان الجيش إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من سورية باتجاه الأردن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، أسقطت طائرة مسيرة بدون طيار أثناء عبورها الحدود السورية إلى الأردن، بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر أن الطائرة تحمل مواد متفجرة من نوع (تي أن تي)، "وقد تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

وشدد المصدر على أن القوات الأردنية ماضية في التعامل "بكل قوة وحزم"، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ "يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

ويشكل التهريب من سورية إلى الأردن أحد أبرز الملفات الشائكة بين الأخير والنظام السوري، إذ تكافح عمّان لمنع وصول المخدرات إلى داخل أراضيها.

وطالب اجتماع عقد في العاصمة الأردنية في مطلع مايو/ أيار، بمشاركة وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والعراق ومصر والنظام السوري، بتعزيز التعاون بين النظام ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود.

وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، على هامش اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية، في القاهرة، سبل تعزيز التنسيق والتعاون حيال قضايا ذات أولوية بالنسبة للبلدين.

وبحسب بيان للخارجية الأردنية، فقد بحث الوزيران "الجهود المبذولة في سياق المسار العربي، ومنهجية خطوة مقابل خطوة، للتعامل مع الأزمة السورية عبر حلٍ سياسي يعالج جميع تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تم تحقيقه من تقدم".

وعلى مدى السنوات الماضية، تحوّلت سورية إلى مصنع وممر لتهريب المخدرات والأسلحة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والمليشيات التابعة لإيران.

وخلال حملات سابقة ضُبطَت شحنات مخدرة بكميات كبيرة قادمة من سورية إلى الأردن، بأساليب مختلفة.

واصل المتابعة على العربي الجديد
الرئيسيةالعربي الجديدعامةالجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالمتفجرات قادمة من سورية

موسوعة الفيديوهات

شاهد بالفيديو.. تغيير النظام.. امريكا ستغلق الحدود بين العراق وسوريا؟و تحركات مريبة للأميركيين و الاغا في بغداد
شاهد بالفيديو.. تغيير النظام.. امريكا ستغلق الحدود بين العراق وسوريا؟و تحركات مريبة للأميركيين و الاغا في بغداد
شاهد بالفيديو.. تحركات للقوات الأمريكية عند الحدود تثير مزيدا من التساؤلات د. مجاشع التميمي - محلل سياسي
شاهد بالفيديو.. تحركات للقوات الأمريكية عند الحدود تثير مزيدا من التساؤلات د. مجاشع التميمي - محلل سياسي
شاهد بالفيديو.. ما هو سر اسم غيث على طائرة فلاي بغداد؟ مواقف
شاهد بالفيديو.. ما هو سر اسم غيث على طائرة فلاي بغداد؟ مواقف
شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود بارزاني .. 77 عاماً من العطاء والإخلاص
شاهد بالفيديو.. الرئيس مسعود بارزاني .. 77 عاماً من العطاء والإخلاص
شاهد بالفيديو.. سعر اللتر وصل إلى ألف دينار.. طوابير طويلة تمتد أمام محطات الوقود في كركوك
شاهد بالفيديو.. سعر اللتر وصل إلى ألف دينار.. طوابير طويلة تمتد أمام محطات الوقود في كركوك
شاهد بالفيديو.. القيد الجنائي في العراق - م2 Morning Live - الحلقة ٨٥
شاهد بالفيديو.. القيد الجنائي في العراق - م2 Morning Live - الحلقة ٨٥
شاهد بالفيديو.. جلسة جديدة لمجلس النواب بجدول أعمال يتضمن أربع فقرات بينها مشروع قانون تعديل قانون المخدرات في الـ 4
شاهد بالفيديو.. جلسة جديدة لمجلس النواب بجدول أعمال يتضمن أربع فقرات بينها مشروع قانون تعديل قانون المخدرات في الـ 4
شاهد بالفيديو.. الصدر يوجه بطرد 6 عناصر من الس/رايا بسبب تجاوزهم على إحدى السيطرات الأمنية اخبار الثالثة 2023/8/16
شاهد بالفيديو.. الصدر يوجه بطرد 6 عناصر من الس/رايا بسبب تجاوزهم على إحدى السيطرات الأمنية اخبار الثالثة 2023/8/16
شاهد بالفيديو.. دهوك .. السياحة في كوردستان
شاهد بالفيديو.. دهوك .. السياحة في كوردستان
شاهد بالفيديو.. اقامة ورش تدريبية لتطوير مهارات الرسم لدى الأطفال في دهوك
شاهد بالفيديو.. اقامة ورش تدريبية لتطوير مهارات الرسم لدى الأطفال في دهوك

موسوعة المقالات

مهند حبيب السماوي

حقائق عن تلغرام ولماذا فر مؤسسه من روسيا إلى الإمارات؟

مهند حبيب السماوي
منقذ داغر

هل الميمية زرع شيطاني؟

منقذ داغر
يسري الغول

العلاقات الجسدية في رواية غزة 87

يسري الغول
أحمد الحسن

تحالفات فاقدة للذاكرة

أحمد الحسن
آلاء العزاوي

النيجر "دومينو" المعادلة الأفريقية

آلاء العزاوي
رامي الشاعر

رامي الشاعر: رسالة لوزراء الخارجية العرب: لا نكره السلام ولافروف يؤكد موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية

رامي الشاعر
لويس ساكو

الكنيسة في العراق مع الحقّ

لويس ساكو
سماهر الخطيب

صيف بوتين الساخن (2)

سماهر الخطيب
ليث الصندوق

هذا ما يجري في وزارة الداخلية؟

ليث الصندوق
سماهر الخطيب

سماهر الخطيب تكتب: شرق الفرات ووحدة الجبهات "فيتنام الشرق" والنهاية الحتمية للوهم الكبير!

سماهر الخطيب