الحشد الشعبي يخسر اولى مبارياته في بطولة الاندية العربية لكرة اليد

2023/08/16 | 21:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر ممثل كرة اليد العراقية نادي الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، اولى مبارياته في بطولة الاندية العربية امام نادي مضر السعودي 20-37 هدفاً.

وتستضيف مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية بطولة الأندية العربية 38 لكرة اليد للفترة من 16 -27 من شهر اب الحالي.

وكان المحترف التونسي نضال بن العيد التحق بصفوف فريق الحشد الشعبي بعد ان وصل إلى مدينة الخبر السعودية وانضم الى مواطنه غسان بن المولدي للدفاع عن شعار النادي وتمثيله في بطولة الأندية العربية والدوري المحلي العراقي الممتاز للموسم 2023-2024 .

وكان فريق الحشد الشعبي لكرة اليد قد اكمل جهوزيته امس للقاء فريق مضر السعودي اليوم الأربعاء بعد أن خاض اخر وحدته التدريبية في صالة الأمير نايف في مدينة القطيف .