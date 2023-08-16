أعتقال المنفذ الثاني لجريمة مهاجمة إحدى دوريات النجدة شمالي بغداد

2023/08/16 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نجحت قوة من فوج شمال بغداد الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، من اعتقال المنفذ الثاني لجريمة استهداف احدى دوريات النجدة.

وقال بيان للحشد، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من فوج شمال بغداد/ حشد شعبي، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت من أعتقال المنفذ الثاني لجريمة مهاجمة احدى دوريات النجدة والتي ادت الى استسّٰهاد احد افرادها وجرح اخر".

واضاف، انه "جرى تسليم المتهم الثاني الى القوات الأمنية لينال جزاءه العادل".

وكان فوج شمال بغداد التابع للحشد قد تمكن من قتل المجرم الاول المدان بقتل منتسب للنجدة في منطقة الراشدية، بعد مواجهات معه.