الموارد تتخذ إجراءات لضمان توزيع الحصص المائية بين المحافظات

2023/08/16 | 21:45 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الموارد اليوم الاربعاء، اتخاذ اجراءات لضمان توزيع الحصص المائية بين المحافظات بشكل "عادل".

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 آب 2023)، أنها "قامت بعدة اجراءات من ضمنها ازالة التجاوزات بكافة انواعها وبدأت حملات رفع التجاوزات بدء من تشرين الثاني/٢٠٢٢ من قبل ملاكات الوزارة وبالاشتراك مع وزارتي الزراعة والكهرباء وبدعم القوات الامنية، تم خلالها رفع العديد من التجاوزات من مضخات وغطاسات وسايفونات وردم منافذ مغذية للبحيرات وتجفيفها ولما لها الاثر البالغ في زيادة الاستهلاك المائي وتغدق الاراضي الزراعية بالمياه".

وأضافت أن "ملاكات الوزارة وخلال السنوات السابقة تتابع حملات ازالة التجاوزات وبمختلف أنواعها".

وتابع البيان أنه "بتاريخ ١٦ تموز من هذا العام وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ازالة بحيرات الاسماك المتجاوزة في جميع المحافظات وبالاخص منطقتي شمال بغداد (صلاح الدين والاسحاقي) وجنوب بغداد (المدائن) لضمان تقليل الاستهلاكات المائية وايصال المياه الى المحافظات الجنوبية".

كما قامت وزارة الموارد المائية "بتبليغ اصحاب البحيرات بمنع تربية الاسماك لعموم المحافظات واقامة دعاوى قضائية بحق المتجاوزين حيث هنالك (200) قرار قضائي بالازالة في قضاء المدائن فقط خلال ما يقارب الخمسة اشهر وتم ايقاف هذه الحملات بتاريخ 16/5/2023 ومن ثم الشروع بها بتاريخ 16/7/2023 أي فترة ما يقارب الشهرين كانت كافية لقيام المتجاوزين ببيع الانتاج والوزارة ماضية بازالة بحيرات اسماك متجاوزة يوميا بحدود (50- 70) بحيرة والعدد الكلي لهذه البحيرات تفوق ال (1000) بحيرة في قضاء المدائن فقط".

وأكدت الوزارة أنها "ماضية باجراءاتها لغرض ازالة التجاوزات وتجفيف البحيرات وردمها وبدعم القوات الامنية وبتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء لغرض اكمال الاعمال المناطة بالوزارة قبل بدء الموسم الشتوي القادم ولضمان ايصال المياه الى المحافظات الجنوبية والحفاظ على الخزين المائي".