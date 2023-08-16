30 ألف محاضر في كردستان يتحضرون لـ

2023/08/16 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، استعداد المحاضرين في اقليم كردستان لاقامة تظاهرة امام مجلس وزراء الاقليم احتجاجًا على عدم تثبيتهم.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المحاضرين من معلمين ومدرسين في اقليم كردستان سينضمون تظاهرة احتاجية امام مبنى مجلس وزراء كردستان في تمام الساعة العاشرة من يوم الأحد المقبل 20 اب".

وبين أن "التظاهرة تأتي احتجاجًا على تجاهل طلباتهم بتثبيتهم على الملاك الدائم".

ويحتوي اقليم كردستان على نحو 30 الف محاضر وتتراوح رواتبهم من 250-300 الف دينار.

بالمقابل قامت الحكومة العراقية الاتحادية بتثبيت اكثر من 290 الف محاضر مجاني في موازنة 2023 من اصحاب العقود 315.