بالوثيقة.. التعليم تخوّل الجامعات كافة بـ

2023/08/16 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، الجامعات كافة بـ"جبر" درجات الحالات الحرجة لطلبة الدراسات العليا.

وبحسب بلاغ للوزارة حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، انه :"ولمعالجة الحالات الحرجة للطلبة الذين لم يحققوا شرط النجاح لغرض اشغال المقاعد الشاغرة، تنسب امكانية جبر درجة الامتحان التنافسي في حال كانت (44.5) صعودا الى 45 واضافة المعالجة لتحقيق شرط النجاح بالقبول او التدوير الى قناة النفقة الخاصة او احلال الاحتياط محل الطالب المنسحب حسب الاستحقاق وعلى وفق صلاحيلات مجلس الجامعة".



