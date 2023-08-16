الحشد الشعبي يعتقل المتهم الثاني في استهداف دورية للنجدة

2023/08/16 | 22:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال المنفذ الثاني لجريمة استهداف إحدى دوريات النجدة.وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" قوة من فوج شمال بغداد الحشد الشعبي، نجحت باعتقال المنفذ الثاني لجريمة استهداف إحدى دوريات النجدة".وأضاف البيان، أن" القوة وبعد متابعة دقيقة تمكنت من اعتقال المنفذ الثاني لجريمة مهاجمة إحدى دوريات النجدة والتي أدت الى استشٰهاد أحد أفرادها وجرح آخر".وتابع، أنه" جرى تسليم المتهم الثاني إلى القوات الأمنية لينال جزاءه العادل".وكان فوج شمال بغداد التابع للحشد قد" تمكن من قتل المجرم الأول المدان بقتل منتسب في دورية النجدة المذكورة بعد مواجهات معه".