نقابة الفنانين تكشف الوضع الصحي لـ

2023/08/16 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف نقيب الصحفيين العراقيين،جبار جودي، مساء اليوم الأربعاء، (16 آب 2023)، عن الوضع الصحي للفنان العراقي الكبير، ياس خضر المعروف فنياً بـ"صوت الأرض"، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها الى مستشفى إبن البيطار للأمراض القلبية وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان للنقابة تلقته "بغداد اليوم"، ان جودي "زار مساء اليوم الفنان الكبير ياس خضر في مستشفى ابن البيطار للإطمئنان على صحته إثر وعكة صحية ألمّت به يوم أمس".

وتبادل جودي وفقاً للبيان "أطراف الحديث مع الفنان ياس خضر، وهو في تحسن مستمر بإشراف مباشر من الكوادر الطبية في المستشفى".

وقدم نقيب الفنانين "شكره وتقديره لجميع العاملين في المشفى وعلى رأسهم وسام العبيدي مدير المستشفى لإهتمامه الاستثنائي بجميع الفنانين".

والفنان ياس بن خضر بن علي القزويني، هو مطرب عراقي من مواليد محافظة النجف عام 1938 (85 عاما)، ويعد أحد أعمدة الفن العراقي والعربي.







