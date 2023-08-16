جدول للفنانين العراقيين لاستلام منحتهم الـ 317 ألف دينار

2023/08/16 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، عن جدول توزيع الماستر كارد الخاص بمنحة الفنانين العراقيين لسنة 2022 حسب الحروف الهجائية ولمن استلم منحة 2021.

ونوهت النقابة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى ان "التوزيع على اعضاء النقابة في بغداد سيكون يومياً من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 7 مساءً".

وأضافت "أما الأعضاء في فروع النقابة سيتم إرسالها إلى الفروع في الاسبوع المقبل".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أعلنت في وقت سابق اليوم عن إطلاق منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين لعام 2022 بمبلغ (317000) دينار للشخص الواحد، بموجب قوائم الإستلام الفعلي لعام 2021.

وأوضحت أن "المنحة سيتم إستلامها حصراً من قبل المستفيد، والذي تم تزويده ببطاقة الماستر كارد /مصرف الرافدين"، مشيرة الى انه "سيتم إطلاق صرف المنحة، إعتباراً من تاريخ 2023/8/17، ببطاقة الماستر كارد التي ستوّزع من قِبل الأتحادات المعنية.

ولفتت الثقافة الى، أن المستثنى من الصرف هم الأشخاص المتوفين فقط".



