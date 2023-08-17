السيتي يهزم إشبيلية بركلات الترجيح ويتوج بالسوبر الأوروبي

2023/08/17 | 00:30 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج مانشستر سيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي، بالفوز بركلات الترجيح خلال مواجهة إشبيلية الإسباني، مساء الأربعاء على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.وافتتح يوسف النصيري التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 25، بينما سجل كول بالمر التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 63.وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.وابتسم الحظ لمانشستر سيتي، حيث أهدر جوديل لاعب إشبيلية الركلة الخامسة حيث ارتطمت بالعارضة الأفقية، ليتوج مانشستر سيتي باللقب الأول في تاريخه.