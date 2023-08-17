قيادة قوات حرس الحدود تستدعي أحد ضبّاطها

2023/08/17 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قيادة قوات حرس الحدود استدعت أحد ضبّاطها "مخفوراً" لاحتفائه بترقيته العسكرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القيادة أبلغت دائرتها القانونية بأن تقوم بإحضار ضابط برتبة عقيد إلى مقر المديرية، مخفوراً بإمرة ضابط مخول ومفرزة، وبخلاف ذلك سيتم محاسبة المقصرين".

وبين المصدر أن "سبب استدعاء الضابط وإيداعه التوقيف هو نشره جلسة تصوير مع زوجته بالزي العسكري على مواقع وهو يحتفي بترقية رتبته العسكرية".