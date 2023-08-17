العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم حول أمن الحدود

2023/08/17 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقّع العراق وإيران، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل دخول زائري الأربعينية للتوجه إلى كربلاء.

وقال قائد حرس الحدود الإيراني اللواء أحمد علي گودرزي، إنه وقع مع نظيره العراقي اللواء محمد السعيدي مذكرة تفاهم للتبادل المعلومات والدوريات المناورات المشتركة لتسهيل حركة الزوار وتوفير الأمن لهم خلال زيارة الأربعين، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

واشار اللواء كودرزي إلى فتح سبعة منافذ حدودية لعبور الزائرين بينها ثلاثة في إقليم كوردستان.