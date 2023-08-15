التربية تحقق بأسئلة من مواد محذوفة في امتحانات المتفوقين

2023/08/17 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، انها ستحقق في أسئلة من مواد محذوفة وردت خلال امتحانات مدارس المتفوقين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "سيتم تشكيل لجنة من الوزارة والمديرية العامة للتقويم والامتحانات، تتولى متابعة ودراسة صحة المعلومات المتداولة بشأن الأسئلة الخاصة باختبارات مدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين، وستتم مراعاة ذلك في حال ثبت أنَّ الأسئلة تضمنت مواضيع من المحذوفات".

وأوضح السيد، أنَّ "أي خطأ أو شك ورد بشأن الأسئلة سيفسر لمصلحة الطلبة بمنحهم درجة السؤال المعني بعد ثبوت وجود أخطاء أو مواضيع وردت في الأسئلة وهي غير داخلة ضمن المنهج".

وكان طلبة مشاركون في اختبارات مدارس المتفوقين، فوجئوا بأسئلة وأفرع من المواضيع المحذوفة للمناهج، في وقت طالب فيه أولياء أمورهم وزارة التربية بالتحقيق في هذا الأمر.

بموازاة ذلك، تعتزم وزارة التربية تشكيل لجنة لمتابعة صحة المعلومات المتداولة بشأن اختبارات المتميزين والمتفوقين.

وشابت الأسئلة الوزارية خلال العام الدراسي الحالي أخطاء عدة أثرت في أداء الطلبة وأربكتهم لاسيما فقرة المواد المحذوفة من المناهج لاسيما اللغة العربية والعلوم، الأمر الذي أربك الطلبة وشتت أفكارهم العلمية لأنهم لم يدرسوها بناءً على تبليغ إدارات المدارس، التي أكدت أنَّ هذه المواضيع غير مطلوبة.

وطالب أولياء الأمور وزير التربية والمديرية العامة للامتحانات والتقويم بفتح تحقيق عاجل ومراعاة الطلبة خلال عملية التصحيح، لأنَّ أغلب المشاركين في الاختبار من المستويات العلمية الجيدة والمتميزة الذين يتراوح معدلهم العام في الامتحان الوزاري بين 92ـ 99 بالمئة، ولجؤوا لهذه المدارس لضمان الحفاظ على مستواهم العلمي وتحقيق معدلات مرتفعة خلال مسيرتهم الدراسية في المراحل الثانوية.

وبلغ عدد المشاركين في اختبارات الذكاء والتنافسي للمتميزين ثمانية آلاف طالب، ونحو 40 ألف طالب للمتفوقين، إذ أدوا الثلاثاء الماضي الاختبار في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات.