مانشستر سيتي يتوج ببطولة كأس السوبر الأوروبية

2023/08/17 | 01:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توج مانشستر سيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي، بالفوز بركلات الترجيح خلال مواجهة إشبيلية الإسباني، مساء الأربعاء على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وافتتح يوسف النصيري التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 25، بينما سجل كول بالمر التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 63.

بدأت المباراة بضغط من إشبيلية، حيث قطع إريك لاميلا الكرة، وانطلق وسدد كرة يسارية قوية، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ياسين بونو.

وتألق الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة رأسية خطرة داخل منطقة الجزاء من قبل ناثان أكي في الدقيقة 7.

وصوب جاك جيريليش كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بونو ببراعة وحولها إلى الركنية في الدقيقة 17.

ومن أول هجمة لإشبيلية في المباراة، نجح المغربي يوسف النصيري في تسجيل هدف التقدم للفريق الأندلسي، إذ تلقى كرة عرضية من ماركوس أكونيا وارتقى وسدد أسفل يمين الحارس إيديرسون، في الدقيقة 25.

وصوب فودين كرة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 39.

واستمرت محاولات السيتي لإدراك التعادل لكن دون أي جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاع يوسف النصيري فرصة مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 49، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد برعونة كرة تصدى لها إيديرسون.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لإشبيلية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 54، نفذها جوردان الذي صوب بين يدي الحارس إيديرسون.

وجاء هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، بكرة رأسية من بالمر الذي تلقى عرضية من الطرف الأيسر ليسدد أقصى يمين الحارس ياسين بونو.

وحرم إيديرسون يوسف النصيري مجددا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بالتصدي لتصويبته من داخل منطقة الجزاء.

وتألق بونو في التصدي لتسديدة مقوسة من بالمر داخل المنطقة، وحولها إلى الركنية في الدقيقة 69.

وكاد ناثان أكي أن يخطف هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 91، بكرة رأسية لكن الحارس ياسين بونو تألق في التصدي وحولها إلى ركنية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وابتسم الحظ لمانشستر سيتي، حيث أهدر جوديل لاعب إشبيلية الركلة الخامسة حيث ارتطمت بالعارضة الأفقية، ليتوج مانشستر سيتي باللقب الأول في تاريخه.