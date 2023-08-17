رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف دولة القانون يبحثان سبل دعم الجهود الحكومية

2023/08/17 | 01:40 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سبل دعم الجهود الحكومية .وذكر بيان لائتلاف دولة القانون تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع ‎السوداني ، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية العامة على الصعيد الوطن، وكذلك البحث في سبل دعم الجهود الحكومية ، ومستويات التقدم في الأداء."