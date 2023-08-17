رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف دولة القانون يبحثان سبل دعم الجهود الحكومية
2023/08/17 | 01:40 - المصدر: واع
بغداد – واع
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سبل دعم الجهود الحكومية .
وذكر بيان لائتلاف دولة القانون تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية العامة على الصعيد الوطن، وكذلك البحث في سبل دعم الجهود الحكومية ، ومستويات التقدم في الأداء."
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سبل دعم الجهود الحكومية .
وذكر بيان لائتلاف دولة القانون تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية العامة على الصعيد الوطن، وكذلك البحث في سبل دعم الجهود الحكومية ، ومستويات التقدم في الأداء."