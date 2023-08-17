التحقيق مع رجل أعمال مصري مرحل من البحرين بعد أسبوعين من إخفائه

2023/08/17 | 04:14 - المصدر: العربي الجديد

أعلن محامون ومنظمات حقوقية، مصرية، أن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس باشرت، أمس الأربعاء، التحقيقات مع رجل الأعمال السيد محمد محمود العاجز (59 عامًا) من قرية نوب طريف مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيام السلطات الأمنية بمملكة البحرين بالقبض عليه يوم الثاني من أغسطس/آب الماضى من مكان عمله بناء على مذكرة توقيف من "إنتربول"، بخصوص صدور حكم غيابي عليه في قضية ذات طابع سياسي.

العاجز يبلغ من العمر 59 عامًا، وهو رجل أعمال، وأب لثمانية أبناء ومقيم بمملكة البحرين بصفة رسمية قانونية منذ 8 سنوات، ومحكوم عليه غيابيا في قضايا سياسية في مصر، وقد رحلته السلطات البحرينيه قسريًا إلى بلاده يوم 6 أغسطس/آب 2023 مع مواطن مصرى آخر اسمه محمد العراقي سعد حسانين ، ليلا، وظلا قيد الاختفاء القسري حتى ظهور السيد العاجز أمام نيابة أمن ألدولة، بينما يظل العراقي مختفي قسريًا.

وحسانين (45 عامًا) هو مهندس كمبيوتر، وأب لثلاثة أبناء، ومقيم بمملكة البحرين بصفة قانونية منذ 8 سنوات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة.

وجاء قرار ترحيل المواطنين بالمخالفة لنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تمنع ترحيل الأشخاص إلى بلادهم قسرًا خوفا من تعرضهم المحتمل للتعذيب، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وصدقت مملكة البحرين، في العام 1998، على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي ملزمة بموجب بنود الاتفاقية بأن تلتزم وتراعي بنود الاتفاقية التي تحد من تعرض إنسان للمعاملة المسيئة غير الإنسانية والتعذيب.