ليفربول يفاجئ الشياطين في صفقة أمرابط

2023/08/17 | 08:30 - المصدر: واع

متابعة - واع

عاد نادي ليفربول بقوة إلى سباق الحصول على المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فيورنتينا، هذا الصيف.

وكان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة، لكن يحتاج الشياطين الحمر إلى بيع بعض اللاعبين، قبل حسم صفقة النجم المغربي.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس"، فقد استغل ليفربول، تأجيل مانشستر يونايتد لحسم الصفقة، وعاد إلى المفاوضات مع أمرابط.

ونوهت أن نادي ليفربول بات متقدما في السباق للحصول على توقيع نجم فيورنتينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول قد يحسم صفقة سفيان أمرابط خلال وقت قريب، في ضربة مريرة لمانشستر يونايتد.

ويبحث ليفربول عن لاعب وسط جديد في الميركاتو الصيفي، عقب فشله في الحصول على توقيع الثنائي مويسيس كايسيدو وروميو لافيا.





المصدر: كورة