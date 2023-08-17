الرافدين يعلن استرجاع اكثر من 92 مليار دينار من

2023/08/17 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس (17 آب 2023) حصيلة المبالغ التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر تموز الماضي.

وذكر بيان للمصرف، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم استرداد (9282637950 دينار) فقط اثنان وتسعون مليار وثمنمائة وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون الف وخمسمائة واربعون دينار من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر تموز الماضي".

وأضاف أن "المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد ما بذمتهم من قروض"، داعيا "المتلكئين الى مراجعة فروع المصرف لتسديد المبالغ المترتبة عليهم ".

وأشار البيان الى ان "المصرف يتخذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئين من تسديد اقساطهم المالية من القروض والتسهيلات المصرفية الأخرى لا سيما وان هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المترتبة عليهم". مؤكدا انه "يقوم بتفعيل قانون استحصال اموال الدولة إضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين".