اتحاد البولينغ يوضح أسباب انسحابه من بطولة العالم

2023/08/17 | 10:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأرجع الاتحاد العراقي المركزي للبولينغ أسباب اعتذاره عن المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها الكويت مطلع شهر تشرين الأول المقبل إلى قلة الأموال، على الرغم من مشاركة خيرة أبطال اللعبة من مختلف القارات .وقال رئيس اتحاد البولينغ شاكر عبد الحسين في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الأسباب المالية وارتفاع تكاليف السكن في فنادق الكويت كانت السبب الرئيس وراء الاعتذار عن المشاركة في بطولة العالم "، مبيناً أن" الفريق كان بحاجة إلى الإقامة في البلد الشقيق لمدة ستة عشر يوماً لاسيما أن سعر الغرفة للشخص في مقر إقامة البطولة يبلغ 195 دولاراً وعليه من الصعوبة توفير تلك المبالغ ، معربا عن أسفه لعدم التواجد في هذا المحفل العالمي الذي يضم عدداً كبيراً من الأبطال المصنفين دولياً، منوهاً أن اتحاده رفض دعوات أخرى من كولومبيا وكمبوديا للسبب ذاته ".