تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تُفجر ضجة في مصر

2023/08/17 | 10:11 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أثارت تصريحات الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن صحة الفنان المصري عادل إمام ضجة كبيرة بمصر، وذلك عقب حديثها عن الزعيم لوسائل إعلامية مصرية على هامش حضورها الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري، تعليقاً على «عدم حضور الزعيم تكريمه في دورة المهرجان التي حملت اسمه».

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وتصدر وسم عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات مادلين، التي قالت فيها إنها «كانت تتمنى من عائلة الزعيم عادل إمام أن (تُفرج عنه) وتسمح له بحضور تكريمه». وأضافت أن «التكريم في المهرجان القومي للمسرح من دون وجوده (غير كافٍ)». وتابعت مادلين أنها «لا تستطيع التواصل مع الزعيم، ونجله رامي لم يعد يرد نهائياً». وتساءلت كيف نطمئن على الزعيم؟ واختتمت تصريحاتها بالقول: «هل لا بد أن نقتحم فيلته؟ موجهة الشكر لمن «اقتحموا بيته من قبل واحتفلوا بعيد ميلاده».

ومن وقت لآخر تثار إشاعات وتكهنات في مصر بشأن صحة عادل إمام وقدرته على العمل منذ آخر ظهور فني له قبل 3 سنوات في مسلسل «فلانتينو»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020. وهنا يؤكد المنتج المصري، عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، أن «أسرة الزعيم اعتادت على إشاعات تتردد بين الحين والآخر حول حالة عادل الصحية»؛ لكنه قال إن «عادل في حالة صحية جيدة وسط أسرته وسيعود قريباً لجمهوره الكبير».

وشاركت مادلين ضيفة شرف في مسلسل «صاحب السعادة» مع عادل إمام «بناء على طلبه شخصياً» بحسب قولها، مؤكدة أنها «تكن كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرة الزعيم؛ لكنها كانت تطمع أن تراه على المسرح مكرماً». وشددت مادلين على أنها «حرصت على توضيح ما قالته حتى لا يُساء فهم رسالتها المليئة بالحب»، لافتة إلى أنها «لن ترد على أي هجوم وكل ما يعنيها هو التوضيح لأسرة الزعيم فقط».

وأحياناً تخرج تصريحات من فنانين أو سينمائيين حول عادل إمام وتثير ضجة في حينها وبعد ذلك تهدأ، كان آخرها تصريحات مادلين طبر، التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» قائلة: «لم أقصد الإساءة للزعيم وأسرته، وما قلته كان بسبب حبي الكبير له وحرصي على رؤيته». وأشارت إلى أن «الهجوم عليها بسبب كلمة كان الهدف منها الاطمئنان على عادل إمام (ليس مبرراً)»، لافتة إلى أن «ما فعلته ما هو إلا رسالة حب وتقدير للزعيم ورجاء لأسرته بأن يطل علينا خلال تكريمه لرؤيته».

صورة مادلين طبر

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، قد هاجمت مادلين خلال برنامجها على إحدى الفضائيات (مساء الثلاثاء)، بقولها إن «الزعيم (خط أحمر)، وما صرحت به مادلين يوجب تقديم بلاغ رسمي ضدها بعد دعوتها علناً لاقتحام منزله». وقالت بسمة: «على مادلين عدم مقارنة نفسها بالفنانتين لبلبة ويسرا بعد حضورهن لمنزل الزعيم والاحتفال بميلاده»، مشيرة إلى أحقية «لبلبة ويسرا في ذلك بسبب الصداقة والزمالة الطويلة التي جمعتهن بالزعيم».

من جهته، طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، الجمهور المصري والعربي على صحة الزعيم. وقال في تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء) مع بسمة وهبة، إن «عادل إمام في حالة جيدة جداً»، موضحاً: «اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته». لكنه أشار أيضاً إلى أن «ما قالته مادلين عن الزعيم (خطير للغاية)، ومفرداتها لا تصلح مطلقاً ولا تليق»، مؤكداً على «رجوعه للفنانة مادلين طبر للوقوف على ما حدث بشكل أوضح». وأكد زكي أن «القائمين على المهرجان القومي للمسرح لم يطلبوا حضور الزعيم؛ بل قاموا بالاستئذان منه قبيل إطلاق اسمه على دورة المهرجان في دورته الـ16». وقدم زكي اعتذاره للزعيم «عما قيل».

صورة مادلين طبر

ويعد عام 2023 هو العام الـ60 في مسيرة الفنان عادل إمام (83 عاماً)، التي بدأت في عام 1963 من خلال مسرحية «أنا وهو وهي»، وتوالت مشاركاته الفنية في أدوار ثانوية بأفلام من بينها «مراتي مدير عام»، و«الخروج من الجنة»، و«نص ساعة جواز». ثم توالت أدواره في أفلام «البعض يذهب للمأذون مرتين»، و«إحنا بتوع الأتوبيس، و«رجل فقد عقله»، بالإضافة لبطولته أفلام «حب في الزنزانة»، و«الغول»، و«حتى لا يطير الدخان»، و«الحريف»، و«النمر والأنثى»، و«شمس الزناتي»، و«المنسي»، و«الإرهابي»، و«طيور الظلام»، و«أمير الظلام»، و«الإرهاب والكباب»، و«بخيت وعديلة»، وأيضاً مسلسلات «أحلام الفتى الطائر»، و«دموع في عيون وقحة»، و«فرقة ناجي عطا الله»، بجانب مسرحيات «مدرسة المشاغبين»، و«الواد سيد الشغال»، و«بودي جارد»، و«شاهد ماشفش حاجة»، و«الزعيم».

«الشرق الأوسط» تواصلت مع أسرة عادل إمام. وأكد المنتج المصري، عصام إمام، أن «ما يقال ليس جديداً على مسامع أسرة الزعيم الذي يتعرض منذ سنوات لإشاعات عن مرضه ودخوله المستشفى ووفاته، وغير ذلك من الادعاءات التي لا تنتهي». وتساءل عصام «إلى متى ستستمر هذه المهاترات التي لا معنى لها؟».