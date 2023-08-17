منتخب الناشئين يواصل استعداداته لغرب آسيا

2023/08/17 | 12:50 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخب الناشئين لكرة القدم استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا المقبلة.وقال مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس إن" الوحدات ‏التدريبية للمنتخب مستمرة على الرغم من بعض التوقفات بسبب انطلاق دوري الأشبال والذي أثر بشكل كبير على إعداد منتخب الناشئين ".وأضاف كاظم، أن" من المقرر اختتام دوري الاشبال مطلع تشرين الثاني المقبل بحسب التواريخ المعلنة وعدد المباريات والمرحلة النهائية وهذا الموعد قد يعرقل تحضيرات المنتخب مع ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة ، لذا أدعو لجنة المسابقات بتسريع مباريات الدوري وختامه قبل الموعد المحدد".وتابع كاظم :" حتى الآن لم يحسم اتحاد غرب القارة موعد البطولة ولكن هنالك أنباء عن اقامتها في العاشر من كانون الاول في سلطنة عمان ".وأوضح كاظم أن" الجهاز الفني سيقدم البرنامج الاعدادي للجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم ، ويسعى لإعداد اللاعبين بشكل مثالي من أجل إنجاح المشاركة وتقديم مستوى يليق بالمنتخب والكرة العراقية".