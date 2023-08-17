راصد جوي يكشف تطورات موجة الرطوبة بالبلاد: ذروتها نهاية الاسبوع المقبل

2023/08/17 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، عن تطورات موجة الرطوبة جنوبي البلاد، فيما توقع أن تكون ذروتها نهاية الاسبوع المقبل.

وقال عطيه في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "تطورات خرائط الطقس تشير الى ان موجة الرطوبة مستمرة لغاية ليل الثلاثاء او صباح الاربعاء من الاسبوع المقبل"، مبيناً أن "ذروتها ستكون خلال يومي الخميس والجمعة ".

وأوضح أن "موجه الرطوبة ستنخفض قليلا يومي السبت والأحد، ثم تعاود الرطوبة العالية يومي الأثنين والثلاثاء"، لافتا الى أنه "في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء/ الاربعاء ستقل الرطوبة مع تحول الرياح شمالية غربية بشكل مؤقت".

أما بشأن درجات الحرارة، قال عطية إنه "لا توجد بوادر لإنخفاضها قريبا في كافة مدن البلاد، وستستمر بالارتفاع حتى لنهاية الشهر الحالي".

وتشهد محافظات العراق، موجة من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان في محافظات الوسط والجنوب.







