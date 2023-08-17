السوداني يوجه بالاسراع بصرف رواتب المعينين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا

2023/08/17 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (17 آب 2023)، بالاسراع بصرف رواتب المعينين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه الوزارات كافة، بالتنسيق الفوري مع وزارة المالية للإسراع بصرف رواتب المعينين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، من الذين باشروا بشكلٍ أصولي وبأثر رجعي".

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مصير فروقات الرواتب للمعينين الجدد من حملة الشهادات والاوائل، فيما أكدت انها ستصرف بأثر رجعي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في خبر نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم) إن "جميع فروقات الرواتب لحملة الشهادات العليا والأوائل الذين تعينوا مؤخراً والعقود والمحاضرين المثبتين حديثاً ستصرف بأثر رجعي".

واوضح الكاظمي أن "الصرف سيكون من تاريخ المباشرة خلال شهر تموز المقبل".



