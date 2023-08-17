السوداني: نضع ضمن أهدافنا استدامة التقارب والتلاقي الفكري والإنساني بين جميع العراقيين

2023/08/17 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (17 آب 2023)، أن الحكومة تضع ضمن أهدافها ومسؤولياتها استدامة التقارب والتلاقي الفكري والإنساني بين جميع العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير، استقبل صباح اليوم، غبطة بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين".

وأشار السوداني، بحسب البيان الى "أصالة المكوّن المسيحي ضمن نسيج الشعب العراقي"، مؤكداً أن "الحكومة تضع ضمن أهدافها ومسؤولياتها استدامة التقارب والتلاقي الفكري والإنساني بين جميع العراقيين، وتغذية أسباب العيش المشترك الكريم لكل تنوعات الطيف العراقي الغنية بتلاحمها وتاريخها الواحد".

وبحسب البيان، رحب رئيس مجلس الوزراء بـ "رغبة مجلس الأساقفة السريان الكاثوليك في العالم بالانعقاد لأوّل مرة في العراق في دورته لهذا العام"، مؤكداً أن "سعة التنوّع في أطياف الشعب العراقي، وتحوّلها إلى مصدر قوّة وانفتاح ثقافي هو ما يعزز تلاحم أبناء هذا البلد من كل الأطياف".

من جانبه، عبر غبطة البطريرك عن تثمينه مواقف رئيس مجلس الوزراء وتوجهاته، مؤكداً أن "محاولات الفتنة الأخيرة بازدراء الأديان والاعتداء على الكتب السماوية، لا تمثل إلّا نفراً ضالاً، ويتوجب على المجتمع الدولي كبح هذه الأصوات المسيئة، التي تزرع العداء والكراهية".

واثنى غبطة البطريرك، على "اهتمام رئيس مجلس الوزراء بمكوّنات الشعب العراقي كافة، لاسيما فئة الشباب".







