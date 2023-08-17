العراق والاردن يبحثان التعاون العدلي لمكافحة المخدرات

2023/08/17 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة، اليوم الخميس (17 آب 2023) مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات التعاون العدلي لمكافحة المخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة البرلمانية العراقية عقدت خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان اجتماعاً مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات، والملاك المتقدم في الوزارة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون في مجال الإجراءات العدلية لمحاربةِ آفةِ المخدرات والإدمان.

وأضاف البيان، أن "‏ رئيس اللجنة قدم شرحاً عن عمل اللجنة وأهدافها ومهماتها وكيفية الإسهام بزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والعراق بمجال الإجراءات العدلية والقضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأجهزة العدلية في البلدين بكشف ملابسات جرائم تجارة وتعاطي المخدرات".

‏‎ من جانبه رحب وزير العدل الاردني بحسب البيان، بالوفد العراقي، مشيداً "بالقانون العراقي لمكافحة المخدرات رقم 50 والذي أكد أنه من أفضل النصوص القوانونية التي عالجت حالات الاتجار والتعاطي للمخدرات".‎

ولفت البيان، الى أن "الاجتماع شهد حضور القائم بالأعمال لجمهورية العراق في العاصمة الأردنية عمّان، منيف علي حسين".