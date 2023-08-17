عرضت فتاتين للبيع ودفعتهما لممارسة البغاء.. فيديو يوثق العملية في بغداد

2023/08/17 | 14:02 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، الاطاحة بامرأة عرضت فتاتين للبيع مقابل 15000 دولار وقامت بتوريطهن بممارسة البغاء في بغداد.

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وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آب 2023)، "تلقت وكالتنا معلومات استخبارية دقيقة تضمنت قيام امرأة بعرض فتاتين للبيع بمبلغ قدره 15000 دولار، اضافة الى توريط الفتيات بممارسة البغاء من اجل كسب المال غير المشروع".

وأضافت، "حيث باشرت مفارز وكالتنا في بغداد وعلى رأس فريق استخباري مختص بمكافحة الاتجار بالبشر باجراء تحرياتها اللازمة والتي اثمرت من خلال كمين محكم عن الاطاحة بالمرأة المتاجرة واحباط عملية بيع الفتيات".

وكشفت أنه "ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بقيامها ببيع الفتيات ودفعهن لممارسة البغاء من اجل الحصول على الاموال غير المشروعة".

وأكدت أنه "دونت اقوالها واحيلت الى الجهات التحقيقية لتنال جزاءها العادل".