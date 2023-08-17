وطني الطائرة يتوجه إلى إيران لخوض النهائيات الآسيوية

2023/08/17 | 14:05 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارتوجه منتخبنا الوطني لكرة الطائرة إلى مدينة أرومية الايرانية استعدادا للدخول في منافسات النهائيات الآسيوية .وقال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة الطائرة عباس هندي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" المنتخب غادر الى ايران براً بوفدٍ يتألف من أربعة عشر لاعباً والملاك الفني بقيادة المدرب خالد صالح ومساعديه مصطفى غني وياسر سلمان".وأضاف هندي، أن" المنتخب خاض معسكرين تدريبيين في محافظة السليمانية ، الاول امتد لثلاثة أسابيع بواقع وحدتين تدريبيتين ثم تقلص الى وحدة تدريبية واحدة لرفع الجاهزية البدنية ، بعدها منح الجهاز الفني فترة استراحة للاعبين استمرت عشرة أيام ومن ثم التحق بمعسكر ثانٍ في السليمانية بعد أن كان المقرر إقامته في إيران ولكن الغي المعسكر بسبب عدم وفرة الأموال ".وتابع هندي أن"منتخبنا سيلاقي منتخب هونكونك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت بغداد ، واللاعبين على أتم الجاهزية لخوض النهائيات وتقديم مستوى يليق بسمعة كرة الطائرة العراقية".يذكر أن القرعة أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى الى جانب البلد المضيف إيران وهونكونك .