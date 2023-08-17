عماد محمد: لم اتدخل في استدعاء كاساس لنجلي وأفكار المدرب احترافية

2023/08/17 | 14:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مدرب منتخب الشباب عماد محمد، اليوم الخميس، تدخله شخصياً في مسألة استدعاء نجله (محمد) من قبل مدرب منتخب العراق الوطني خيسوس كاساس لإجراء تدريبات لمجموعة من لاعبي الشباب خلال المرحلة المقبلة، فيما بيّن ان المدرب وجد في نجله ومجموعة لاعبين اخرين استدعاهم "مستقبلاً كروياً جيداً" للكرة العراقية.

وقال مدرب منتخب الشباب عماد محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "كاساس استدعى ابني محمد الى جانب عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين لضمهم لقائمته الخاصة التي اختارها شخصياً".

واضاف ان "اختيار هؤلاء اللاعبين جاء لأن المدرب يرى فيهم مستقبلا كروياً جيداً، مبينا ان "فكرة كاساس احترافيه كونها تهدف لبناء جيل يكون رافدا للمنتخب الوطني بعد مدة معينة.

واشار عماد محمد الى انه "لم يتدخل بهذه الدعوة ابدا كونه يحترم اختيارات المدرب ويعلم جيدا ان لدى كاساس افكار ورؤى خاصة به".