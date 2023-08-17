عزل المنفذ العدل في خانقين واحالته الى النزاهة

2023/08/17 | 14:40 - المصدر: الفرات نيوز

وزير العدل د. خالد شواني يقرر عزل المنفذ العدل في مديرية تنفيذ خانقين واحالته الى النزاهة لثبوت اختلاسه مبالغ مالية

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أصدر معالي وزير العدل د. خالد شواني, اليوم الخميس ، أمراً وزارياً بعزل المنفذ العدل في مديرية تنفيذ خانقين واحالته للنزاهة لثبوت اختلاسه مبالغ مالية تعود للدائنين.

ويأتي هذا القرار استناداً لإحكام المادة(8/ثامناً/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل, وبناءً على ما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية, قرر السيد وزير العدل عزل المنفذ العدل في مديرية تنفيذ خانقين من الوظيفية واحالته الى النزاهة, وذلك لثبوت اختلاسه مبالغ مالية تعود للدائنين في المديرية.

المكتب الاعلامي

١٧ / آب / 2023