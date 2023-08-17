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بالفيديو.. إعلان نتائج غارة كركوك والعثور على اشلاء ارهابيين بينهم مفخخ

بالفيديو.. إعلان نتائج غارة كركوك والعثور على اشلاء ارهابيين بينهم مفخخ
بالفيديو.. إعلان نتائج غارة كركوك والعثور على اشلاء ارهابيين بينهم مفخخ
2023/08/17 | 14:40 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة العمليات المشتركة
 

استهداف موجع لمضافات كبيرة للارهاب في وادي الشاي بواسطة صقور طائرات f16
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بعد أن وجهت القوة الجوية بواسطة طائرات f_16 ضربة موجعة ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك بناءا على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف يوم  أمس 
وقد اسفر الاستهداف الموجع لصقورنا البواسل عن تدمير مضافة كبيرة فيها مقرات  جوالة وغرف تحت الارض ومواضع رمي  عدد/٣
 وتدمير عجلة بيك آب وحرقها عدد/١
 والعثور على جثة إرهابي عدد/٢ أحدهما مفخخة تم تفجيرها ميدانيا مع اشلاء متناثرة لارهابين اثنين اخرين   نتيجة الضربة الجوية  المباشرة ودقتها  وتفجير أربعة عبوات ناسفة والعثور على عاكسة الطاقة شمسية عدد/٣ كذلك العثور على مجموعة من الرسائل بين الإرهابيين مكتوبة باليد والعثور على تجهيزات مدنية وعسكرية واثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات 
 والعثور على قاذفة rpg7 مدمرة.

 

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