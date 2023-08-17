بالفيديو.. إعلان نتائج غارة كركوك والعثور على اشلاء ارهابيين بينهم مفخخ

2023/08/17 | 14:40 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة العمليات المشتركة



استهداف موجع لمضافات كبيرة للارهاب في وادي الشاي بواسطة صقور طائرات f16

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بعد أن وجهت القوة الجوية بواسطة طائرات f_16 ضربة موجعة ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك بناءا على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف يوم أمس

وقد اسفر الاستهداف الموجع لصقورنا البواسل عن تدمير مضافة كبيرة فيها مقرات جوالة وغرف تحت الارض ومواضع رمي عدد/٣

وتدمير عجلة بيك آب وحرقها عدد/١

والعثور على جثة إرهابي عدد/٢ أحدهما مفخخة تم تفجيرها ميدانيا مع اشلاء متناثرة لارهابين اثنين اخرين نتيجة الضربة الجوية المباشرة ودقتها وتفجير أربعة عبوات ناسفة والعثور على عاكسة الطاقة شمسية عدد/٣ كذلك العثور على مجموعة من الرسائل بين الإرهابيين مكتوبة باليد والعثور على تجهيزات مدنية وعسكرية واثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات

والعثور على قاذفة rpg7 مدمرة.



