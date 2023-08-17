أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان اليوم

2023/08/17 | 14:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 403 آلاف دينار، وسعر شراء 399 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 410 الاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 373 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 369 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 380 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 440 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، وعيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات