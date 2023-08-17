نادي القاسم يعزز صفوفه بصفقة كاميرونية

2023/08/17 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي القاسم، اليوم الخميس (17 آب 2023) تعاقده مع المحترف الكاميروني ميسوكي أولومو، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكر القاسم في بيان رسمي انه "تم التعاقد مع الكاميروني ميسوكي أولومو، الذي يلعب كجناح، كما يجيد اللعب تحت المهاجم".

وتعد صفقة أولومو الثالثة في ملف تعاقدات القاسم مع المحترفين، بعد أن سبق للنادي إبرام التعاقد مع المدافع الغاني مانويل نانا لموسمين قادما من نادي هيمايلار، كما تم إنجاز صفقة المحترف الغاني كوفي دوموه.

وجاءت هذه التعاقدات تحت إشراف المدير الفني للفريق جاسب سلطان، الذي تم مؤخرا تمديد عقده لقيادة الفريق بالموسم المقبل.

يذكر أن القاسم تعاقد مؤخرا مع عدد من اللاعبين المحليين وأبرزهم لاعب الوسط سيف الدين ظاهر.



