5 شبان يختطفون فتاة في السليمانية.. والشرطة تتحرك (صورة)

2023/08/17 | 14:46 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت شرطة السليمانية، الخميس، القبض على خمسة مشتبه بهم بناء على شكوى مواطن اختطفت ابنته.

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وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آب 2023)، "بعد أن جاء مواطن إلى مركز الشرطة وقدم شكوى بشأن اختفاء ابنته، فتحت قوات الشرطة تحقيقات وبعد تلقي قرار القاضي، تم العثور على المشتبه بهم واعتقالهم وهم من مواليد 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 بموجب المادة 421 من قانون العقوبات العراقي".

وأضافت أنه "وبعد استكمال الإجراءات القانونية قرر القاضي تسليم الفتاة لأقاربها".