فريق اعداد مسودة قانون النفط والغاز يجتمع لبلورة

2023/08/17 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

عقد فريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز، اليوم الخميس (17 آب 2023)، اجتماعًا لبلورة "رؤية وطنية".

وذكر بيان لوزارة النفط تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز عقد اجتماعا اليوم، برئاسة مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية حمدان عويجل ويضم عدداً من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة ".

وأوضح البيان أن "الاجتماع يهدف الى مناقشة إعداد مسودة قانون النفط والغاز، والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام".

وفي وقت سابق، شكل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لجنة من ثلاثة وزراء، للبت في نقاط الخلاف حول مشروع قانون النفط والغاز، حيث توجد نقاط خلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول مشروع القانون.