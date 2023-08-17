شرطة بغداد الكرخ تحبط دكة عشائرية وتضبط ثلاث

2023/08/17 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الخميس (17 آب 2023)، احباط دكة عشائرية وضبط ثلاث "قنابل يدوية" بحوزة المتهمين.



وقال بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية حول وجود حادث مشاجرة وإطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الدورة، وتحديداً منطقة ابو دشير، وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بلاسم حمد حسن، بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسته شخصياً لمتابعة الموضوع، حيث تم تطويق مكان الحادث ومطاردة اربعة متهمين والقاء القبض عليهم"،

واضاف، ان "المتهمين وجد بحوزتهم ثلاث "قنابل يدوية" كانت معدة لتنفيذ ما يعرف بجريمة "الدكة العشائرية"، حيث تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".



