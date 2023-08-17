بعد اختطافهم فتاة قاصر.. الإطاحة بعصابة من خمسة افراد في السليمانية

2023/08/17 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (17 آب 2023)، بالإطاحة بعصابة تتكون من خمسة شباب قاموا باختطاف فتاة قاصر في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إنه "بعد أن قام والد الفتاة بإخبار السلطات الأمنية عن فقدان ابنته، فتحت الشرطة تحقيقًا بالحادث"، مبينا أن "الاجهزة الامنية استطاعت أن تكشف مكان الفتاة المخطوفة وتلقي القبض على العصابة".

وأشار الى أنه "تم تحرير الفتاة وتسليمها الى ذويها بأمر من القاضي"، مبينا أن "المتهمين من مواليد( 2004/1999/ 2001/2003/2002) وهم موقفون الآن بحسب المادة 421 من قانون العقوبات العراقي".