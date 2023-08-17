أمين بغداد لشفق نيوز: سنشرع ببناء 1000 وحدة سكنية بمدينة الصدر الجديدة هذا العام

2023/08/17 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد أمين بغداد عمار موسى، يوم الخميس، أن العام الحالي سيشهد المباشرة بتنفيذ البنى التحتية وتشييد ألف وحدة سكنية في مشروع مدينة الصدر الجديدة، مبيناً أن التصميم الأساس للمدينة سيراعي طبيعتها الاجتماعية.

وقال موسى لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع مدينة الصدر الجديدة من المشاريع المهمة والذي تعمل الحكومة الحالية على تنفيذه، كما أن أمانة بغداد قامت بتسييج الموقع للحفاظ عليه من التجاوزات، وأيضاً لحماية المواد الإنشائية في هذا الموقع، و لعدم تجريفه مرة أخرى".

وبين أن "المشروع سيقام على مساحة 4 آلاف دونم، ونحن ماضون بتحويل عائديات باقي الأراضي إلى ملكية أمانة بغداد لكونها الجهة التي تمتلك الجزء الأكبر من أراضي المشروع".

وتابع "تعاقدنا مع جهة استشارية عالمية لإعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع، وقبل نهاية هذا العام ستشرع بتنفيذ المرحلة الأولى من البنى التحتية وإنشاء ألف وحدة سكنية، وفي بداية العام المقبل سنباشر بتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية ضمن خطة محكمة لتنفيذ المدينة بالكامل".

وأشار موسى إلى أن "مدينة الصدر الجديدة ذات مواصفات عالية مصممة من قبل شركات استشارية رصينة، والحكومة جادة بتنفيذ هذه المدينة المهمة للعاصمة بغداد".

ولفت أمين بغداد إلى أن "البناء سيكون عمودياً، ولكن وفق متطلبات ومراعاة الطبيعة الاجتماعية لأهلها، وستكون ارتفاعات المباني من أربعة إلى ستة إلى ثمانية طوابق".

وختم بالقول "المناقصة على المشروع لم تُطلق بعد، وسيتم الإعلان عنها واستقبال عطاءات الشركات العالمية ومن بعدها يتم اختيار شركة رصينة لتنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة".