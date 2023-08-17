احصائية غير مسبوقة..اكثر من 20 حالة غرق في صلاح الدين قبل انتهاء الصيف

2023/08/17 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، أن إحصائيات حوادث الغرق بلغت اكثر من 20 حالة لغاية الآن في عموم الوحدات الادارية وقبل انتهاء فصل الصيف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان غالبية الحوادث تركزت ضمن مقتربات نهر دجلة الممتدة من سامراء الى قضاء بيجي وصولا الى حدود المحافظة الشمالية الغربية.

وبين ان زيادة حوادث الغرق بشكل غير مسبوق خلال الصيف الحالي من ايار لغاية منتصف اب الحالي تعود لاسباب عدة، ابرزها ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائي، وحفاظ نهر دجلة على مناسيبه في المحافظة مقارنة بالانهر والجداول الاخرى.

واشار الى ان اسباب الحوادث اغلبها محاولات سباحة من قبل الشباب والصبية فيما تعود الاسباب الاخرى الى حوادث عرضية غير متعمدة، لافتا الى ان مفارز امنية باشرت اعمال رصد على ضفاف نهر دجلة لحماية الصبية والشباب من حوادث الغرق وتجنب السباحة في المناطق الخطيرة الخالية من سبل النجاة الجغرافية.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية حوادث غرق متصاعدة بسبب الظروف المناخية الحارة والرغبة في ممارسة هواية السباحة في الانهر والجداول .

فيما يعد مراقبون حوادث الغرق خطرا جديدا يوازي خطر الارهاب في ظل غياب حملات التوعية المجتمعية والامنية .