توجيهات جديدة من المركزي بشأن بيع وسحب الدولار

2023/08/17 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أصدر البنك المركزي العراقيّ، اليوم الخميس (17 آب 2023)، توجيهات جديدة الى المؤسسات المالية بشأن بيع وسحب الدولار النقدي.

وطبقا لوثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن" التوجيهات تضمنت شمول المعتمرين باستلام حصة الدولار نقدًا وبمبلغ قدره 3 آلاف دولار، بالاضافة إلى امكانية قبول تراكم تسلسلات العملات النقدية (الدولار)، المباع من خلال منصة (fitr)، وحسب التعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي.

وتضمنت التوجيهات أيضًا، امكانية حصول المصارف المجازة والمؤسسات المالية على بصمة وتعهد مكتوب من الزبون بخصوص صحة الوثائق والمستمسكات الشخصية ولحين اكمال تطبيق النظام الإلكتروني".

وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).