تفاصيل الـ 50 ألف درجة وظيفية التي ستُعلنها التربية كمُحاضرين

2023/08/17 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، تفاصيل الـ 50 الف درجة وظيفية التي ستُعلنها الوزارة للعمل كـ (مُحاضرين) والتي سيتم فتح التقديم عليها ألكترونياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوزارة طلبت من المديريات العامة للتربية في (بغداد رصافة الاولى والثانية والثالثة، الكرخ الاولى والثانية والثالثة، نينوى، ذي قار، كربلاء، النجف، ميسان، صلاح الدين، المثنى) بتحديد حاجتها الفعلية من المحاضرين".

واضاف، ان "آلية الاختيار والتفاضل بين المُتقدمين ستكون حسب سنوات التخرج والمعدل"، مبيناً ان "الأولوية ستكون للحاجة من الاختصاصات العلمية والشواغر المُستعصية، وستُقسم الدرجات بحسب الكثافة السكانية في الاقضية والنواحي، وسيُخصص بشكل عادل من هذه الدرجات لذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات ولمن لديه خدمة سابقة في وزارة التربية".

ولفت البيان، الى انه "سيتم نشر رابط التقديم والتعليمات كافة ببيان من المكتب الإعلامي في وقت لاحق عبر المنصات الرسمية للوزارة".



