بإسناد جوي ومشاركة جميع القطعات.. وزير الداخلية يعلن خطة زيارة الأربعين

2023/08/17 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / حدد وزير الداخلية العراقي، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، موعد دخول الخطة الخاصة بالزيارة حيز التنفيذ، فيما أشار إلى وجود "إسناد جوي" لتأمين هذه الزيارة.

وأكد الشمري، خلال مؤتمر صحفي مشترك في كربلاء مع المحافظ نصيف الخطابي، إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، مردفاً بالقول: "نحن الآن نقترب من موعد الزيارة، وسيكون دخول الزوار خلال الأيام العشر الأولى من شهر صفر".

وأضاف وزير الداخلية: "تمت مناقشة تقسيم المسؤوليات وتوزيع المهام على طول المحاور وتنقل الزائرين.. هذه الزيارة ستختلف عن باقي الزيارات خاصة بعد أن تم توزيع الواجبات على وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأوضح أن "المسؤوليات ستكون تحت قيادة عمليات كربلاء، وكذلك قيادة شرطة المحافظة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات الأمنية، كما تمت مناقشة التنسيق بين المحافظات المجاورة لكربلاء"، مؤكداً أن "هناك حضوراً لوزارات الصحة، والنقل، وباقي الوزارات الخدمية الأخرى التي وضعت خططاً لإسناد الخطة الأمنية بهذه الذكرى".

وشدد وزير الداخلية العراقي، على أهمية "الإسناد الجوي للقطعات الأرضية المعنية بتأمين هذه الزيارة"، مردفاً بالقول: "هناك محور جديد لدخول الزائرين خاص بالعجلات القادمة من بغداد وهناك منطقة ركاب جديدة لوزارة النقل"، لافتاً إلى أن "جميع المعطيات والمعلومات نوقشت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور محافظ كربلاء، وعدد من المحافظين والوكلاء والقادة الأمنيين وأعضاء اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين".

وقال الشمري، إن "الشروع بالخطة الخاصة بهذه المناسبة، سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، وهناك خطة متكاملة للدفاع المدني مع نشر عجلات داخل المدينة القديمة"، مبيناً أن "القطعات الأمنية باشرت بالعمليات الاستباقية، وأن قيادة عمليات كربلاء نفذت واجبات خاصة وستستمر هذه العمليات لغاية ال20 من شهر صفر (يوم الزيارة)".

وخلص وزير الداخلية، إلى القول إن "هناك تعزيزات عسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، بالإضافة إلى القطعات المتواجدة في محافظة كربلاء"، مشيراً إلى أن "مطار النجف سيكون الأكثر من ناحية الرحلات الجوية، وقد جرى تخويل رؤساء البعثات في دول العالم، بمنح سمات الدخول للزائرين الراغبين بأداء هذه الزيارة، وأن طريق النجف - كربلاء سيكون مؤمّناً بالكامل".