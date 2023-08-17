التحالف الدولي يقدم الاسلحة والمعدات العسكرية لفرقتين من البيشمركة

2023/08/17 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن قوات التحالف الدولي مستمرة في تزويد قوات بيشمركة كوردستان بالمساعدات والمعونات اللوجستية، مشيرة الى ان الفرقتين الاولى والثانية من قوات البيشمركة تسلمت اليوم وجبة جديدة من تلك المساعدات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للمساعدات والمعونات اللوجستية التي تقدمها قوات التحالف الدولي لقوات بيشمركة كوردستان، جرت اليوم الخميس مراسم خاصة في مديرية الميرة العسكرية العامة بحضور نائب مدير الميرة العقيد فرمان زراري وضباط الوزارة تقديم قسم اخر من مساعدات قوات التحالف الى الفرقتين الاولى والثانية التابعتين للوزارة.

واشار البيان الى ان زراري أشاد في المراسم باستمرار المساعدات التي تقدمها قوات التحالف لقوات البيشمركة واشار الى ان التحالف ومنذ بدء ظهور تنظيم داعش الارهابي تقدم المساعدات لقوات البيشمركة بشكل كان لها دور مهم في هزيمة داعش والمجاميع الارهابية، معربا عن أمله أن يشهد تعاون ومساعدات وتنسيق وتيرة متصاعدة لتدخل في مرحلة أكثر تقدمًا.

ونوه البيان الى ان ان تسليم تلك المساعدات الى الفرقتين الاولى والثانية في قوات البيشمركة جاء وفقا لبرنامج وخطة رئاسة الأركان وبإشراف نائب رئيس الأركان الإدارة والميرة.