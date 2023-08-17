الجفاف يهدد اسطنبول والتوقعات تنذر بحدوث كارثة

2023/08/17 | 19:12 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

شهدت ولاية إسطنبول، مؤخرا جفافا كبيرا جعلها تقترب من حدود الكارثة، نتيجة تراجع منسوب خزانات السدود بالولاية.

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وحسب الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، بلغت نسبة إشغال السدود في إسطنبول 33.37 بالمئة، وتعد هذه النسبة منخفضة جداً، حيث انخفض منسوب المياه في السدود إلى أدنى مستوى خلال 9 سنوات الماضية.

ويعزى تراجع منسوب المياه إلى نقص الأمطار التي تغيبت عن المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ومن أجل التصدي لهذه الأزمة، قدمت مؤسسة المياه والصرف الصحي في إسطنبول “İSKİ” اقتراحات لتوفير المياه وتقليل استهلاك المياه في المدينة وتتضمن هذه الاقتراحات تحفيز المواطنين على توفير المياه وترشيد استهلاكها من خلال استخدام تقنيات الحفاظ على المياه مثل تركيب المنابع المعاد استخدامها وإصلاح التسربات في شبكة المياه.

ومن جهة أخرى، أشار الخبراء الى إلى أن المياه المتبقية للمدينة تكفي لمدة 91 يوماً، وبعد حساب أن نسبة 25% من المياه تتبخر، فإن الاحتياطي سيدوم لمدة 61 يوماً فقط.

وفي ضوء هذه الظروف، طلبت مؤسسة المياه İSKİ من المواطنين بأن يقوموا بالإبلاغ عن أي تسرب للمياه في المدينة للمساهمة في حفظ المياه أكثر.

وأشارت إلى أن الحفاظ على المياه هو مسؤولية مشتركة يجب على الجميع المساهمة فيها لتفادي حدوث كارثة.