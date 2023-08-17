بغداد.. انقاذ فتاة من

2023/08/17 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (17 آب 2023)، بإنقاذ فتاة حاولت الإنتحار بأسلوب "الشنق" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة أمنية تدخلت لانقاذ حياة فتاة تولد 2002 وتعمل ربة بيت، من محاولة انتحار بواسطة شنق نفسها بغطاء الرأس (الشال)، في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، ونقلتها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وعلى صعيد منفصل، أخبر مصدر أمني "بغداد اليوم"، بأن "الشرطة النهرية تمكنت اليوم، من إنتشال جثة طالب في كلية الفارابي من نهر دجلة ضمن مقتربات جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".

وأكمل المصدر، أن "الجثة لم يتبين عليها اثار "شدة خارجية" وتم رفعها ونقلها الى دائرة الطب العدلي لمعرفة اسباب الوفاة".