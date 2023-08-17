بعد شكوى تقدم بها الأب.. اعتقال 5 متهمين باختطاف ابنته في السليمانية

2023/08/17 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال خمسة متهمين على خلفية شكوى تقدم بها رجل أكد فيها اختفاء ابنته.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مركز شرطة رابرين، وبناء على شكوى تقدم بها شخص، تمكنت من اعتقال خمسة متهمين".

وأوضح البيان: "بعد أن حضر شخص إلى مركز شرطة رابرين ورفع شكوى بشأن اختفاء ابنته، بدأت الشرطة على الفور تحقيقاتها ومتابعتها، وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق، تم التعرف على مكان تواجد المتهمين وألقي القبض عليهم جميعاً، بعدما ظهر أنهم قاموا باختطاف الشابة".

وأضاف أن "بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تسليم الفتاة إلى ذويها بقرار من القاضي"، لافتاً إلى أن "المتهمين هم كل من (ژ.أ.أ) مواليد 2004، و(هـ.ي.ح) مواليد 1999، و(ش.ع.م) مواليد 2001 و(ر.ر.أ) مواليد 2003، و(پ ج ح) مواليد 2002، وهم محتجزون الآن بأوامر قضائية استناداً إلى المادة 421، من قانون العقوبات العراقي، وما تزال التحقيقات مستمرة معهم".