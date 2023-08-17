’قرارات وتوصيات’.. مجلس الاستخبارات يبحث التهديدات والتحديات للأمن القومي

2023/08/17 | 20:00 - المصدر: ناس نيوز

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مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يترأس جلسة لمجلس الاستخبارات الوطني

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ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الخميس،الجلسة التاسعة لعام ٢٠٢٣، لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات العراقي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس، التقرير الذي أعدته خلية الاستخبارات الوطنية بشأن (التهديدات والتحديات للأمن القومي العراقي لعام ٢٠٢٤ )، وجرى مناقشة أهم التهديدات والتحديات التي سيواجهها العراق على المستوى الإستراتيجي لعام 2024، متضمنة (الحقائق ، التقييم ، المعالجات)، وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم وتمت المصادقة على ما ورد في التقرير، تمهيدا لعرضها أمام انظار القائد العام للقوات المسلحة.

من جانب آخر، أثنى مجلس الاستخبارات الوطني على الضربات الجوية النوعية الأخيرة ضد أوكار عصابات داعش الإرهابية، مشيدا بالتنسيق العالي بين مختلف القطعات الأمنية والاستخبارية والعسكرية.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

17-آب-2023