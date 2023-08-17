سولاقا يتراجع عن قراره باعتزال اللعب مع منتخب العراق

2023/08/17 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدافع العراقي ريبين سولاقا، المحترف في صفوف فريق برومابويكارنا السويدي، اليوم الخميس (17 آب 2023)، تراجعه عن قراره السابق الذي اتخذ فيه اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، مؤكداً أنه الآن أصبح جاهزاً لتمثيل أسود الرافدين مجدداً.

وأضاف: "أجرينا حديثاً طويلاً معاً، وعبر لي كاساس عن مدى تطور الكرة العراقية مؤخراً على الصعيدين الفني والإداري، وأن الفريق يعمل بشكل متماسك ما جعلني أبدي رغبتي في العودة للعب من جديد ومساعدة المنتخب العراقي في حال حاجة المدرب لخدماتي".

وسبق للاعب ريبين سولاقا، الذي يتميز بالطول الفارع أن شارك مع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في العديد من البطولات الدولية في السنوات الماضية وأبرزها نهائيات كأس آسيا في الإمارات وتصفيات كأس العالم الأخيرة".

إلا أنه قرر قبل عامين من الآن عدم تمثيل المنتخب العراقي لأسباب لم يوضحها، إلا أن المتابع لما كان يحدث في المنتخب العراقي عندما كان يشرف على تدريبه المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش، يستطيع أن يعرف الأسباب التي أدت بسولاقا اتخاذ قراره بالابتعاد عن تمثيل «أسود الرافدين»، لأن المنتخب آنذاك انقسم إلى شطرين، شطر يمثل اللاعبين الذين يلعبون في الدوري العراقي ودوريات المنطقة، وشطر آخر يمثل اللاعبين المحترفين في أوروبا وأمريكا، حيث عانى لاعبو الشطر الأخير كثيراً،ما جعلهم يبتعدون طوعياً عن المنتخب العراقي.